ايران تعلن عن نجاح الاختبارات الحيوانية للقاح المتحور "اوميكرون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير التنفيذي لشركة "شفا فارمد"، حسن جليلي أشار الى جهود الخبراء في الشركة لانتاج اللقاح المضاد لمتحور اوميكرون وقال: "منذ الاعلان عن تفشي المتحور اوميكرون عقد فريقنا العلمي العديد من الاجتماعات وتبين منذ البداية بان هذا المتحور قادر على الهرب من المناعة الحاصلة من تلقي اللقاحات".

وبيّن انه تمت استشارة العلماء في البلاد وتم العمل منذ البداية على صنع اللقاح المضاد لهذا المتحور واضاف: انه تم اخبار اللقاح على عدة عشرات من الحيوانات وسيتم نشر النتائج لفترة 7 و 14 يوما.

وقال جليلي: "ان النتائج تشير الى ان اللقاح قادر على مواجهة واجهاض اوميكرون، اي انه تم التطعيم على مرحلتين؛ الاولى التطعيم في اليوم الاول واليوم السابع والمرحلة الثانية التطعيم في اليوم الاول واليوم الرابع عشر"، مضيفاً: "انه وفقا للنتائج الحاصلة فقد تم اجهاض الفيروس المتحور اوميكرون الا ان المضادات الناجمة من التلقيح كانت اكثر في المرحلة الثانية".

وتابع جليلي: قدمنا قبل 3 اسابيع بروتوكول الدراسات السريرية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وبعد دراسته خلال الايام القادمة سيرفع الى لجنة الاخلاق، مشيراً إلى ان شركتي "فايزر" و"موديرنا" اجرتا كذلك دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور اوميكرون ونحن اجرينا دراسة ناجحة على مستوى التطعيم الحيواني.

وختم جليلي: "لقد قدمنا طلبا لاجراء دراسات بشرية على اللقاح المضاد للمتحور اوميكرون وننتظر حتى الحصول على نتائج هذه المرحلة".

/انتهى/