ايران ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عين اللهي، في تصريح خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة همدان (غرب إيران): نظرا لتسارع وتيرة إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج.

وأضاف: ان 5 مراكز في البلاد حصلت على ترخيص إنتاج اللقاح المحلي حيث أن أنشطة هذه المراكز ستؤدي للإسراع بعملية التطعيم".

وقال وزير الصحة: سيل اللقاح جار في البلاد في الوقت الحاضر بحيث أن عدد جرعات التطعيم الذي كان قد بلغ 5 ملايين جرعة قبل شهرين وصل إلى 40 مليون جرعة في الوقت الحاضر.

واعتبر إغلاق المراكز العلمية والمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا بأنه "وجه ضربة كبيرة لمجال التعليم في البلاد".

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