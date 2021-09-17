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١٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٨:٣٤ م

وزير الصحة:

ايران ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا

ايران ستستغني عن واردات لقاح كورونا قريبا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، بهرام عين اللهي، بأن الإنتاج الوطني للقاح ضد كورونا سيغطي الحاجة المحلية قريبا وستكون البلاد في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عين اللهي، في تصريح خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في محافظة همدان (غرب إيران): نظرا لتسارع وتيرة إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في داخل البلاد فإننا سنكون في غنى عن استيراد اللقاح من الخارج.

وأضاف: ان 5 مراكز في البلاد حصلت على ترخيص إنتاج اللقاح المحلي حيث أن أنشطة هذه المراكز ستؤدي للإسراع بعملية التطعيم".

وقال وزير الصحة: سيل اللقاح جار في البلاد في الوقت الحاضر بحيث أن عدد جرعات التطعيم الذي كان قد بلغ 5 ملايين جرعة قبل شهرين وصل إلى 40 مليون جرعة في الوقت الحاضر.

واعتبر إغلاق المراكز العلمية والمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا بأنه "وجه ضربة كبيرة لمجال التعليم في البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1918025
https://ar.mehrnews.com/news/1918025/

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