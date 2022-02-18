علينا أن نشكر الله لأن انتفاضة تبريز تكلّلت بانتصار الثورة الاسلامية/تسجيل 182 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة الاسلامية: علينا أن نشكر الله لأن انتفاضة تبريز تكلّلت بانتصار الثورة الاسلامية

أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد "علي الخامنئي"، أن العدو يستهدف الشعب والرأي العام وينفق الأموال الطائلة ويحاول من خلال أساليب مختلفة والصاق التهم ان يشوه صورة الثورة لدى الشعب، مضيفاً "يجب على الشباب وابناء الشعب احباط هذه التخرصات الاعلامية للعدو.

سفير ايران لدى النمسا: العنصر الاهم لوصول المفاوضات الى نتيجة شاملة هو توفر الارادة الجادة والواقعية لدى جميع الاطراف

اشار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى النمسا عباس باقر بور اردكاني الى المفاوضات الجارية في فيينا، وقال انه على اميركا اتخاذ قرار جاد لرفع الحظر وتثبت بانها ابتعدت عن سياساتها الفاشلة السابقة.

باقري كني: ما لم يتم الاتفاق على كل شيء فانه لم يتم الاتفاق على اي شيء

اشار كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" إلى التقدم الأخير في مفاوضات فيينا المكثفة مؤكداً انه "لقد حان الوقت لاتخاذ القرار من قبل الاطراف المتفاوضة"، لافتاً إلى أنه طالما لم يتم الاتفاق على كل شيء، فانه لم يتم الاتفاق على اي شيء.

نتائج قرعة كأس آسيا تحت الـ23 عاماً؛ ايران تواجه اوزبكستان وقطر وتركمانستان في المجموعة الاولى

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صباح خميس، مراسم سحب قرعة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي ستقام هذا العام في أوزبكستان.

رداً على تقارير محرفة عن المفاوضات؛ خطيب زاده: بث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير اعلامية عمل خطير

علّق المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده على تقارير محرفة صادرة بشان مفاوضات فيينا الجارية بين ايران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر.

الصحة الايرانية: تسجيل 182وفاة وأكثر من 17 الف اصابة جديدة بكورونا

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، بأنه تم تسجيل 17 ألفا و 545 إصابة و 182 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الى 134 الفا و420 شخصا.

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