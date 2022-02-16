تسجيل 185حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول اخر حصيلة لتفشي مرض کورونا داخل البلاد، اشارت الى 16 الفا و310 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و876 الفا و565 شخصا.

وأضافت: أن3.607 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و373 الفا و678 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

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