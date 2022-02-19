إيران تدين الاعمال العنصرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في منطقة الشيخ جراح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الأعمال العنصرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين في منطقة الشيخ جراح، وأعرب عن تضامن الجمهورية الاسلامية مع الشعب الفلسطيني .

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني، ووقف هدم المنازل ومصادرة أراضيهم. مضيفا ان هذه الاعمال في الحقيقية هي استمرارا للسياسات الفصل العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني لقتل الأطفال.

ودعا خطيب زاده المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

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