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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٠ ص

صباح اليوم؛

وفد باكستاني يناقش سبل تطوير التجارة بين طهران واسلام اباد

وفد باكستاني يناقش سبل تطوير التجارة بين طهران واسلام اباد

وصل وفد أعمال باكستاني مكون من رئيس وكبار المسؤولين في غرفة لاهور التجارية إلى طهران صباح الأحد للتباحث حول تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستويات العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يترأس الوفد التجاري الباكستاني رئيس غرفة لاهور التجارية والصناعية نعمان كبير ومن المقرر أن يزور أعضاء غرفة لاهور التجارية طهران وأصفهان ومشهد وزاهدان لعقد محادثات مع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الايرانيين ومناقشة سبل تطوير التجارة ورفع مستويات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ولاية البنجاب والمحافظات الإيرانية.

ويعد تعزيز العلاقات بين القطاعين الخاصين في إيران وباكستان وتبيين القدرات المتاحة لتطوير التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة والاستيراد والتصدير من الأهداف الأخرى لزيارة وفد رجال الأعمال الباكستاني إلى إيران./انتهى/

رمز الخبر 1922061
https://ar.mehrnews.com/news/1922061/

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