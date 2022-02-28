 اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :

١. محمد جبريل البرغوثي- عابود غرب رام الله

٢. أسامة عبد السلام ريان- بيتا جنوب نابلس

٣. ليث عبد الجليل داود- بيتا

٤. عبد الفتاح فتحي الحايك- زيتا جماعين قرب نابلس

٥. أسامة صبري- قلقيلية

٦. طارق بلالو- مخيم جنين

٧. إسلام ضبايا- مخيم جنين

٨. عيد تيسير العويوي- الخليل

٩. إبراهيم زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل

١٠. ديار الصليبي- بيت أمر

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين في بيت لحم ويسلم بعضهم بلاغات للمقابلة عرف منهم ياسر الدرعاوي ومحمد طلب الشواورة وجمال ردايدة ومحمد العسعس وغالب عساكرة.

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