 اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :
١. محمد جبريل البرغوثي- عابود غرب رام الله
٢. أسامة عبد السلام ريان- بيتا جنوب نابلس
٣. ليث عبد الجليل داود- بيتا
٤. عبد الفتاح فتحي الحايك- زيتا جماعين قرب نابلس
٥. أسامة صبري- قلقيلية
٦. طارق بلالو- مخيم جنين
٧. إسلام ضبايا- مخيم جنين
٨. عيد تيسير العويوي- الخليل
٩. إبراهيم زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل
١٠. ديار الصليبي- بيت أمر
وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين في بيت لحم ويسلم بعضهم بلاغات للمقابلة عرف منهم ياسر الدرعاوي ومحمد طلب الشواورة وجمال ردايدة ومحمد العسعس وغالب عساكرة.
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