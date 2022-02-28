  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٢٧ م

 اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

 اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرف من بين المعتقلين الاسماء التالية :

١. محمد جبريل البرغوثي- عابود غرب رام الله

٢. أسامة عبد السلام ريان- بيتا جنوب نابلس

٣. ليث عبد الجليل داود- بيتا

٤. عبد الفتاح فتحي الحايك- زيتا جماعين قرب نابلس

٥. أسامة صبري- قلقيلية

٦. طارق بلالو- مخيم جنين

٧. إسلام ضبايا- مخيم جنين

٨. عيد تيسير العويوي- الخليل

٩. إبراهيم زعاقيق- بيت أمر شمال الخليل

١٠. ديار الصليبي- بيت أمر

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين في بيت لحم ويسلم بعضهم بلاغات للمقابلة عرف منهم ياسر الدرعاوي ومحمد طلب الشواورة وجمال ردايدة ومحمد العسعس وغالب عساكرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1922260
https://ar.mehrnews.com/news/1922260/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 14 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات