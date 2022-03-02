طلاب مغاربة يشتكون من "عنصرية" الشرطة خلال محاولة خروجهم من أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت "هسبريس" إلى أنه وفقا لأشرطة متعددة اطلعت عليها، "انتقد بعض الطلاب المغاربة بعض "الممارسات العنيفة" للشرطة التي منعت عشرات الطلاب الأفارقة والعرب من عبور الحدود، بينما سمحت للأوكرانيين بمغادرة البلد"، حيث اعتبر البعض أن هذا التصرف "عنصري" إزاء هؤلاء الطلاب بسبب أصولهم الجغرافية.

ونقلت "هسبريس" عن طالبة سنة أولى بكلية الطب والصيدلة بدنيبرو تدعى ياسمينة عبد العزيز، قولها: "الطلاب عانوا كثيرا من عنصرية بعض عناصر الشرطة بالحدود..الشرطة قامت بضرب العديد من الطلبة الأفارقة، ورفضت عبورهم إلى المناطق المجاورة".

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