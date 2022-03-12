الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق تكمن في الوحدة والمقاومة ولن نسمح لأحد بطمس هويتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، قال في كلمة له ممثلاً عن القوى الوطنية والإسلامية في مؤتمر صحفي عقدته فصائل المقاومة على أرض مخيم ملكة شرق غزة، وجه فيها رسالة إلى أهالي الداخل الفلسطيني المحتل 48، قائلا:" يا أهلنا في الداخل المحتل إن كل المحاولات الصهيونية التي ترمي الى تهويد وسلب وضم الأرض لن تمر، نحن معكم ومقاومتكم معكم لنؤكد أن أرواحنا معكم وأجسادنا معكم وسلاحنا هنا ولن نسمح لأحد من النيل من كرامتنا أو طمس هويتنا".

وأضاف: "من هذه المنطقة التي شهدت أعظم لحظات الانتصار على العدو في كل المعارك التي خاضها شعبنا، ومن هذه المنطقة التي شهدت انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار وأرسلت رسائل إحياء للأمة والشعب الفلسطيني وصولاً لمعركة سيف القدس الخالدة التي جسدت كل معاني الوحدة الوطنية ووحدة الساحات الفلسطينية بين غزة والضفة والداخل المحتل 48"، مؤكداً أن الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق تكمن في الوحدة والمقاومة.

وتابع:" من هنا واستكمالاً لمسيرات العودة وكسر الحصار واستكمالاً لمعركة سيف القدس وتأكيداً على الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعماً وإسناداً إلى أهلنا في الداخل المحتل نعلن عن تشكيل الهيئة الوطنية لدعمهم وإسنادهم والوقوف لجانبهم لنؤكد من خلال ذلك وحدة القضية والشعب "

وأردف:" فوحدة شعبنا في الداخل والخارج ووحدة شعبنا هي الأساس والركيزة لحماية مشروعنا في مواجهة مؤامرات التصفية والتطبيع ومحاولات البعض اعتبار الكيان الصهيوني قطر شقيق في الوطن العربي وأن تكون عضواً في جامعة الدول العربية وغير مستبعد أيضاً أن تكون مراقب في منظمة التعاون الإسلامية بعد أن فتح بعض العرب عواصمهم لها".

وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم، اجتماعاً على أرض مخيم العودة ملكة شرق غزة، لمناقشة عدة قضايا أبرزها مساندة ودعم أهلنا في الداخل المحتل 48، أعلنت عقبه تشكيل الهيئة الوطنية لإسناد أهلنا في الداخل المحتل48، وكلفت الدكتور محسن أبو رمضان رئيساً لها.

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