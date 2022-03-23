عشرات المستوطنين يتظاهرون في مكان عملية بئر السبع.. ومطالبات باستقالة الحكومة الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق من أمس الثلاثاء، صرحت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء تعرضهم للدهس والطعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، فيما قتل المنفذ إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (أصيب دهسا)، وآخر في الأربعينات من عمره (أصيب طعنا)، في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة.

إلى ذلك، دعا عضو الكنيست من حزب أزرق أبيض، ميخائيل بايتون، لتغيير تعليمات إطلاق النار الممنوحة للمستوطنين، بعد أن تم التحقيق مع مطلق النار على منفذ عملية الطعن في بئر السبع.

وقال في تغريدة على "تويتر": "نحتاج إلى تغيير إجراءات فتح النار والتأكد من أن المواطن الذي أنقذ حياته يعود إلى المنزل بسلاحه دون أن يتعرض للإذلال. لقد فعلته الشرطة بحسن نية، إنه فحص روتيني، لكن يجب أن تكون محترمة وتعيد المواطن إلى بيته، من هو بطل إسرائيل خلال ساعة".

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