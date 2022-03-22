مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخر بعملية دهس وطعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة الـ13 العبرية، إن العملية المزودجة في بئر السبع أسفرت عن مقتل إسرائيليتان واثنين من المستوطنين اثر عملية الدهس التي قام بها المنفذ قبل تنفيذه عملية الطعن والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة أخر بجراح متوسطة".

وأوضحت القناة العبرية أن قوات الاحتلال قامت بتحييد المنفذ، وتجرى تحقيقات لمعرفة هويته.

بدورها، قالت منظمة "زاكا" اليهودية، إن حصيلة عملية الطعن في بئر السبع، حتي اللحظة " قتيلة 50 عام وقتيلة 65 عام بحالة ميؤوس منها، وقتيل 50 عام وقتيلة 40 عام ، مصاب حالته متوسطة - تحييد المنفذ".

وفي نفس السياق، قالت القناة 12 العبرية: " إن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب عملية "بئر السبع".

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