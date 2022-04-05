سنعمل على تعزيز القدرة القتالية لقواتنا البحرية/تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الادميرال تنكسيري: سنعمل على تعزيز القدرة القتالية لقواتنا البحرية

قال قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الادميرال عليرضا تنكسيري: سنعمل على تعزيز القدرة القتالية لقواتنا البحرية بالتعاون مع الشركات المعرفية.

خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر؛ رئيسي: إيران تعلن استعدادها لمساعدة قطر لاستضافة كأس عالم أفضل وأكثر تألقًا

اعلن الرئيس الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتقديم المساعدة اللازمة لهذا البلد لاستضافة كأس عالم أفضل وأكثر تألقًا.

امير عبداللهيان لرئيس اتحاد الكرة الايراني: الخارجية الإيرانية مستعدة لدعم اتحاد الكرة في إجراء المباريات التحضيرية

بحث وزير الخارجية الايراني، مع رئيس اتحاد الكرة الايراني استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال مؤكداً على استعداد الوزارة لدعم الاتحاد في إقامة مباريات تحضيرية وتقديم أي مساعدة في نطاق قدرات الجهاز الدبلوماسي.

خطيب زاده في مؤتمر صحفي: الولايات المتحدة لم تتخذ قرارًا سياسيًا بشأن القضايا المتبقية في محادثات فيينا/ لن ننتظر إلى الأبد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة إن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارًا سياسيًا بشأن القضايا المتبقية في محادثات فيينا وتحاول جعل القضايا المتبقية رهينة سياستها الداخلية.

مشيداً بجهود الكوادر الصحية؛ وزير الصحة يؤكد تحقيق ايران نجاحا ملحوظا فی مکافحة كورونا

أكد وزير الصحة يوم الاثنين، ان إيران حققت نجاحا ملحوظا في مكافحة كورونا مشيدا بجهود الكوادر الصحية في هذا المجال، ومعرباً عن ارتياحه لأداء القطاع الصحي في مكافحة كورونا وعملية التطعيم في البلاد .

الصحة الإيرانية: تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية،يوم الاثنين عن تسجيلها 53 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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