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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٥٠ م

وزير تقنية المعلومات:

تثبيت تقنية اطلاق الاقمار الصناعية في المدار الارضي المنخفض سيتم خلال السنة الايرانية الجارية

تثبيت تقنية اطلاق الاقمار الصناعية في المدار الارضي المنخفض سيتم خلال السنة الايرانية الجارية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، أن ثمة أنباء سارة هذا العام حول اطلاق الاقمار الصناعية المحلية الصنع الى الفضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الوزير " عيسى زارع بور" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن من أحدث قرارات المجلس الاعلى للفضاء تتمثل بتثبيت تقنية اطلاق الاقمار الاصطناعية في المدار الارضي المنخفض خلال السنة الايرانية الجارية ( بدأت 21 مارس/آذار 2022).

واستطرد أن غالبية الاقمار الايرانية مخصصة للمدار الارضي المنخفض وفي حال تثبيت تقنية الاطلاق في هذا المدار فان ذلك سيتحقق. مضيفا أنه اذا ما تم تثبيت تقنية اطلاق الاقمار في المدار المنخفض، سيتيح ذلك وضع كافة الاقمار في هذا المدار.

وأستدرك الوزير أن المعضلة الاساسية في اطلاق الاقمار في البلاد تتمثل في الناقل، الذي يتوجب تثبيت تقنيته، كاشفا أن الزملاء في هذا القسم يعملون ليل نهار لتحقيق ذلك أي اطلاق الاقمار بواسطة ناقل محلي الصنع./انتهى/

رمز الخبر 1922887
https://ar.mehrnews.com/news/1922887/

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