ايران اصبحت منذ اكثر من عقد من الزمن ضمن الدول المالكة لتكنولوجيا صنع واطلاق الاقمار الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني عيسى زارع بور أن 10 دول في العالم لديها القدرة على صنع وإطلاق الأقمار الصناعية، منها جمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف: ان الحاجة تتطلب في العالم عادة القيام بما بين 10 الى 12 عملية اطلاق للصاروخ الحامل للاقمار الصناعية لايصال القمر الصناعي الى النقطة المطلوبة وقد قمنا نحن بـ 7 عمليات اطلاق لغاية الان ولا بد من تحقيق هذا الهدف في المستقبل.

واعتبر الصناعة الفضائية من اكثر الصناعات تطورا في العالم واضاف: لقد تمكنا من توطين القمر الصناعي والصاروخ الحامل له وان هذه الجهود يجب ان تتقدم الى الامام بسرعة اكبر.

واوضح بان البرنامج الجديد للبلاد في مجال الفضاء للاعوام العشرة القادمة يتضمن الوصول الى المدار الارضي المتزامن "جيو" (على بعد اكثر من 35 الف كم من سطح الارض) وقال: ان هدفنا هو ان نصل الى المدار "جيو" وقمنا بتنظيم برنامج لفترة 8 اعوام لتحقيق هذا الهدف.

واضاف: لقد بدأنا العمل من المدار "ليو" (لغاية 2000 كم من سطح الارض) وسيكون العام القادم عام تثبيت القمر الصناعي في هذا المدار.

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