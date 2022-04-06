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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٣١ م

لقاح كورونا و(PCR)؛

الطيران المدني الايراني يعلن الشروط الرئيسية للوافدين الى البلد

الطيران المدني الايراني يعلن الشروط الرئيسية للوافدين الى البلد

كشفت هيئة الطيران المدني الايرانية في بيان لها اليوم الاربعاء، عن شروط الدخول إلى البلاد وذلك عبر حمل شهادة التطعيم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفحص (PCR) خلال 72 ساعة قبل الاقلاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم هيئة الطيران المدني الايرانية، مير اكبر رضوي، طرح اليوم الأربعاء اخر المستجدات المتعلقة بشروط قبول الوافدين على البلاد، وفقا لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في ايران.

وأكد الناطق باسم هيئة الطيران المدني الايرانية، انه يتعين على مسافري كافة الرحلات الجوية فوق سن الـ 12 الوافدين على البلاد، ان يحملوا معهم شهادة التطعيم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى شهادة الخلو من الاصابة بالوباء (PCR) خلال 72 ساعة قبل الاقلاع.

/انتهى/

رمز الخبر 1922911
https://ar.mehrnews.com/news/1922911/

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