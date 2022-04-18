ولايتي ينقل تحيات قائد الثورة الاسلامية للمجاهدين الفلسطينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدكتور علي ولايتي نقل خلال الاتصال تحيات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي للمجاهدين والمرابطين، وأكد على متابعته والقيادات الايرانية لجهاد الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المسجد الأقصى، والذي يشكل اليوم أيقونة الأمة الإسلامية في الدفاع عن القدس وهويتها.

وعبر الدكتور ولايتي عن ثقته وثقة الجمهورية الاسلامية بأن جهاد الشعب الفلسطيني سينتج انتصاراً كبيراً، مشيداً بصمود الفلسطينيين وتضحياتهم العظيمة.

من جهته، شدد النخالة على أن ما يجري في القدس والأقصى هو عدوان على أقدس مقدسات المسلمين، وأن الشعب الفلسطيني يقوم بواجباته لصد هذا العدوان وحماية الأقصى في واحدة من أصعب فترات الاعتداءات الصهيونية.

وقال النخالة إن الشعب الفلسطيني متمسك بنهج الجهاد والمقاومة وسيبقى رباطه وجهاده قائماً حتى تحرير أرضه وتطهير مقدساته من دنس المحتلين الغاصبين، متوجهاً بالشكر لقائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي وللقيادة الايرانية على ما تقدمه مساندتهم للقضية الفلسطينية ودعمهم للمقاومة.

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