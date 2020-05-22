العالمُ الاسلامي يحتفي بيوم القدس العالمي

وفي هذه المناسبةِ يُلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي خطاباً متلفزاً سيبدأُ عند الساعة الثانية عشرة بتوقيتِ طهران، السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش وسيتم بثه على الهواءِ مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائلِ التواصلِ الاجتماعي.

وفي هذا الاطار اكد الرئيس الايراني حسن روحاني على مبدأ "القدس عاصمةُ فلسطين"، معتبراً ان يوم القدس العالمي هو رمز لثباتِ ووحدةِ وتلاحمِ المسلمين في الدفاعِ عن الاهداف الاسلامية.



وقال روحاني في بيانٍ له عشية يوم القدس العالمي اِنَ اقامة مراسم نصرة الشعبِ الفلسطيني المظلوم في الجمعةِ الاخيرة من شهرِ رمضان المبارك، سُنة حسنة.

واضافَ انَّ الشعب الايراني الابي والواعي كان على الدوام رائداً للحركات التوعوية استلهاماً من اهداف الثورة وتاكيدات الامامِ الراحل (رضوان الله عليه) في نصرةِ الشعوبِ المظلومة في العالم، خاصةً الشعب الفلسطيني الاعزل.

وشددَ روحاني على المبدأ غيرِ القابلِ للتغيير وهو "القدس عاصمة فلسطين" لافتاً الى اَنَّ الانتصار النهائي هو حليف المجاهدين والصابرين.