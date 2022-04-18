الرئيس العراقي يؤكد على تطوير العلاقات مع ايران في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس العراقي، برهم صالح، اشار خلال لقائه السفير الايراني، الى العلاقات المعمقة والتعاون القائم بين ايران والعراق وشعبيهما، لافتا الى اهمية الجهود لتوسيع هذه الاواصر وعقد الاستثمارات في شتى المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين، كما اشاد بجهود السفير مسجدي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية، متطلعا له بمزيد من النجاح خلال مهامه القادمة.

ومن جهته اشار السفير الايراني المنتهية مهامه في بغداد، لموقف الجمهورية الاسلامية الداعم للعراق واستقراره وامنه وازدهاره، مؤكدا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد التماسك والوحدة بين البلدين والشعبين.

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