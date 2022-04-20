أمير عبد اللهيان يؤكد على متطلبات تسهيل السفر للإيرانيين في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب ابادي في لقاء مع وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان على أهمية وضرورة توثيق التعاون بين وزارة الخارجية والسلطة القضائية. خاصة في مجال إنفاذ حقوق الإيرانيين المقيمين في الخارج وحماية مكانتهم في بلدان إقامتهم، وكذلك توفير الامكانيات المناسبة للتمتع بحقوقهم داخل الدولة على وجه الخصوص سهولة السفر من أجل الحفاظ على التواصل ومشاركتهم في مجال التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية للبلاد.

وتم في هذا اللقاء التأكيد على مجالات التعاون المشترك في مجال تعريف القيم السامية لحقوق الإنسان من وجهة نظر دينية في الجمهورية الإسلامية الايرانية ومواجهة ما يسمى بأنظمة حقوق الإنسان القائمة على المعايير المزدوجة.

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