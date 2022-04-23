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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٥٣ م

الصحة الايرانية:

تسجل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين لغاية اليوم

تسجل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين لغاية اليوم

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ليوم السبت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و962 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 608 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و215 الفا و512 اشخاص.

وأضافت أن الف و87 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 963 الفا و991 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و759 ألفا و838 اشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1923271
https://ar.mehrnews.com/news/1923271/

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