تسجيل 19حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الاربعاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و896 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفا و607 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و212 الفا و395 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و954 الفا و941 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و601 الفا و607 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/