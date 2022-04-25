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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٥٨ م

رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء:

الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتي من الدول العربية بل من إيران

الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتي من الدول العربية بل من إيران

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء عبدالعزيز بن حبتور، ان قضية فلسطين حية في وجدان كل الأحرار في العالم وخصوصا في عالمنا العربي والإسلامي، مؤكدا ان الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتي من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخا وأسلحة ضربت قلب تل أبيب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) برعاية رئيس المجلس السياسي اليمني الأعلى مهدي المشاط ورئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر فلسطين عبدالعزيز بن حبتور.

واضاف بن حبتور في كلمة خلال المؤتمر: ان اليمنيين يدعمون حركة المقاومة التي أثبتت للعالم أجمع أنها حركة شجاعة وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية والحياة.

وتابع ان كل حركة شعبنا هي باتجاه فلسطين رغم ما نعانيه من الخونة والمرتزقة والمنهزمين، معتبرا ان الدعم الحقيقي للمقاومين الفلسطينيين لم يأتي من الدول العربية بل من إيران ولم يكن حديثا عابرا بل صواريخا وأسلحة ضربت قلب تل أبيب.

ولفت بن حبتور: "ان القضية الفلسطينية ليست قضية أفراد ولا جماعات بل مشروع تمثله حركة المقاومة من طهران وبغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وغزة".

واكد ان قرار المرتزقة هو بيد السعودية والإمارات لا غير، وهذه الدول موظفة لدى المشروع الصهيوني في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1923316
https://ar.mehrnews.com/news/1923316/

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