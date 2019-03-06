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٦ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠

قيادي في حركة حماس: لن تنجح أمريكا بربط بعض العرب و"إسرائيل" لمواجهة إيران

قيادي في حركة حماس: لن تنجح أمريكا بربط بعض العرب و"إسرائيل" لمواجهة إيران

صرح القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق إن الولايات المتحدة لن تنجح بإيجاد رابطة بين مواجهة إيران بمشاركة الكيان الإسرائيلي مع بعض العرب وفرض حل للقضية الفلسطينية عبر الدول العربية وفق الرؤية الصهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق رأى بإن الولايات المتحدة لن تنجح بإيجاد رابطة بين مواجهة إيران بمشاركة الكيان الإسرائيلي مع بعض العرب وفرض حل للقضية الفلسطينية عبر الدول العربية وفق الرؤية الصهيونية.

وأوضح أبو مرزوق في تغريده له على حسابه في "تويتر" أمس الثلاثاء أن ذلك يعود لرفض الفلسطينيين لهذه الخطة وعدم إجماع العرب على أهدافها.

ونبه القيادي في حركة حماس إلى أن فشل مؤتمر "وارسو" الذي عقد مؤخرًا أوضح دليل فستبقى قضية فلسطين قضية العرب والمسلمين. /انتنهى/.

رمز الخبر 1892862

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