مدرب برازيلي عالمي يتولى مهمة تدريب المنتخب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة لاتحاد كرة اليد، أن "أنطونيو جيرا بيشي" مدرب كرة اليد الشاطئية البرازيلي الشهير عالمياً والمعروف بكفائته في هذا المجال في العالم ، سيقود المنتخب الإيراني في بطولة العالم 2022.

ويعد المدرب البرازيلي انطونيو بيشي من اشهر المدربين والاكثرا انجازا في دورات كأس العالم لهذه اللعبة ، حيث حصل على 5 الالقاب في مسيرته، فضلا عن ألقاب قارية ودولية أخرى.

وحول مسيرة المدرب بيشي فقد أحرز لقب بطولة العالم، البرازيل 2006 وتركيا 2010 وعمان 2014 وروسيا 2018 والمجر 2016 فضلا وصافة اسبانيا 2008، وحصل على بطولة " وورد غيمز" في تايوان 2009 وكولومبيا 2013 وهنغاريا 2017 فضلا عن دورة الالعاب الشاطئية قطر 2018، والعديد من الانجازات الاخرى.

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