فوز ثمین لمنتخب إيران لكرة اليد للفتيات على تايلاند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز فریق فتيات كرة اليد الإيراني في مباراتهن الثالثة في بطولة آسيا التي تستضیفها كازاخستان بنتيجة 28-21 على تايلاند واقترب خطوة واحدة من الفوز بحصة بطولة العالم.

هذا ويخوض المنتخب الإيراني لكرة اليد للفتيات مباراته الرابعة أمام أوزبكستان غدا (الأحد).

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة كرة اليد للفتيات تقام بحضور خمسة منتخبات کل من: إيران وكازاخستان والهند وأوزبكستان وتايلاند في كازاخستان ويتم تاهیل أفضل فريقين في البطولة للمشاركة في بطولة العالم في اسلوفينيا.

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