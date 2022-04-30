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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:١٦ م

فيديو؛

الدكتور وسيم بزي: يوم القدس العالمي في ذكراه الجديدة له معنى شامل

الدكتور وسيم بزي: يوم القدس العالمي في ذكراه الجديدة له معنى شامل

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رمز الخبر 1923426
https://ar.mehrnews.com/news/1923426/

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