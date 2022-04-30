https://ar.mehrnews.com/news/1923426/ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢, ٦:١٦ م رمز الخبر 1923426 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٣٠/٠٤/٢٠٢٢, ٦:١٦ م فيديو؛ الدكتور وسيم بزي: يوم القدس العالمي في ذكراه الجديدة له معنى شامل تحميل 14 MB رمز الخبر 1923426 کپی شد محتوى ذات صلة اعلان الامام الخميني ليوم القدس اخرج الناس من سباتها/ايران الدولةالوحيدة التي تساعد القضية دون مقابل زعيم كوريا الشمالية يحثّ قواته على تملّك "قوة عسكرية ساحقة" حزب الله لبنان: "النصر الكامل بات قريباً" سمات يوم القدس الامام الخميني القضية الفلسطينية
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