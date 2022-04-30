زعيم كوريا الشمالية يحثّ قواته على تملّك "قوة عسكرية ساحقة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كيم اليوم السبت: "للمحافظة على التفوق المطلق للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون كوريا الشمالية قادرة على احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات، بشكل استباقي في حال الضرورة".

وأكد أنّه "يتعين على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك قوة عسكرية ساحقة، لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها"، مشدداً على أنّ "هذا الأمر هو طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا".

وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية أنّ الزعيم كيم دعا جيش بلاده إلى "تعزيز قوته بكل السبل لإبادة العدو".

وأكّد كيم خلال عرض عسكري احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، أنّ "بيونغ يانغ ستسرّع وتيرة تطوير ترسانتها النووية المهمة للبلاد لردع الحرب"، لافتاً إلى أنّ ذلك "قد لا يكون الاستخدام الوحيد إذا فرضت دول أخرى ظروفاً غير مرغوب فيها".

ويذكر أنّ بيونغ يانغ أطلقت في 24 آذار/مارس أول صاروخ بالستي عابر للقارات منذ العام 2017،بقي في الجو لمدة 71 دقيقة، وعبر مسافة 1100 كيلومتر، ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع اليابانية.

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