موسكو تفرض عقوبات على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الخارجية: "موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي من دخول روسيا، ومن بين المدرجين أيضا على "القائمة السوداء" (قائمة الممنوعين من دخول روسيا) وزراء المالية والدفاع والعدل".

وتابع البيان: "أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، وتوجيه خطابات وتصريحات غير مقبولة ضد روسيا، بما في ذلك الافتراء وإطلاق التهديدات المباشرة. وقد تردد صدى ذلك من قبل الشخصيات العامة والخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان، الذين يشاركون تماما في مواقف الغرب تجاه بلادنا .. تماشيا مع هذا المسار (المعادي)، تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا. مع مراعاة ما سبق، وكذلك العقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد روسيا ضد مواطنين روس بما في ذلك شخصيات في القيادة العليا للدولة، تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطني اليابان (تضم شخصيات قيادية) إلى روسيا".

ولفت البيان على أن القائمة (قائمة الحظر) تضم 63 مواطنا يابانيا.

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