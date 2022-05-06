استيلاء الغرب على الأصول الروسية نهب وتجاوز لكل الحدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نيبينزيا مخاطبا المشاركين في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أنتم ببساطة تمارسون النهب وفقا لأفضل تقاليد الغرب المتوحش. إذا لم يكن بعضكم هنا على دراية، فسأبلغكم بأنه فضلا عن العدد الذي لا يحصى من العقوبات وإجراءات الحظر، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية، جمدت الدول الغربية أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار".

وأضاف "اليوم سقطت الأقنعة ببساطة"، وتابع: "عن أي قانون دولي تتحدثون بعد ذلك؟ هذا ليس حتى نظاما قائما على قواعد اخترعتموها. هذا ليس حتى استعمارا. هذا ليس أكثر من نهب وتجاوز سافر لكل الحدود".

/انتهى/