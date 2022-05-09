كلمة مرتقبة للسيد "عبدالملك الحوثي" عصر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستعرض قناة المسيرة اليمنية، في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 5:30 مساء بتوقيت طهران) كلمة قائد الثورة في لقاء جمع شخصيات علمائية واجتماعية ومسؤولين في الدولة.
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سيلقي قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد "عبدالملك بن بدرالدين الحوثي"، عصر اليوم الاثنين، كلمة متلفزة خلال تدشين الدورات الصيفية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستعرض قناة المسيرة اليمنية، في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 5:30 مساء بتوقيت طهران) كلمة قائد الثورة في لقاء جمع شخصيات علمائية واجتماعية ومسؤولين في الدولة.
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