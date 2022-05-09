كلمة مرتقبة للسيد "عبدالملك الحوثي" عصر اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستعرض قناة المسيرة اليمنية، في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 5:30 مساء بتوقيت طهران) كلمة قائد الثورة في لقاء جمع شخصيات علمائية واجتماعية ومسؤولين في الدولة.

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