المبعوث الأممي يلتقي السيد عبدالملك الحوثي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، التقى اليوم الأحد، بقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.

ووفقا للناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام، تطرق السيد عبدالملك الحوثي خلال اللقاء إلى ما يعانيه الشعب اليمني على مختلف الأصعدة والمجالات في الجانب الانساني، بالإضافة إلى ضعف دور الامم المتحدة تجاه الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان السعودي.

وأكد أن من حق الشعب اليمني ان تصل اليه المشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية مهما كانت الظروف بل في وضع الحروب أولى وأهم، منتقداً طريقة الامم المتحدة في التعامل مع الملف الانساني والتغاضي عن الطريقة الابتزازية لدول التحالف وهو يضغط على صنعاء في لقمة عيش الشعب اليمني ودواءه ويساوم بها في ملفات أخرى.

ووصف قائد حركة أنصار الله محاولة الربط بين الواجب الانساني كحق مشروع ومستقل وربطه بملفات أخرى ذات طابع عسكري او سياسي مصادرة صريحة لحق الشعب اليمني في أبسط حقوقه الانسانية، مخاطبا الأمم المتحدة أن يكون لها موقف صريح أمام هذا الاستحقاق بدلاً من التماهي مع ال دول العدوان.

وأكد عبد الملك الحوثي للتحالف أنه إذا كان يظن أو يتوقع أن لجوءه وإمعانه في الحصار للشعب اليمني سيقوي من موقفه فهو واهم لأنه كلما زاد حصاره كان الشعب اليمني على قناعة راسخة وثقة تامة أنهم لا يريدون السلام ولا يسعون إليه./انتهى/