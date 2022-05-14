وزير الصناعة الايراني يعلن عن رفع مستوى التجارة بين طهران وهافانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني، سيد رضا فاطمي امين قال في تصريح له اليوم السبت، ان طهران وهافانا حققتا انجازات ملفتة على صعيد التعاون الثنائي، وبما يشمل مجالات انتاج الدواء والتعدين وانتاج الادوات المنزلية، مبينا ان هذا النجاح سيؤدي الى توفير المزيد من ارضيات التعاون المشترك.

وتطرق فاطمي الى تعاون كوبا في مجال انتاج لقاح كورونا المشترك مع معهد باستور للابحاث الايراني، مبيناً انه الى جانب ذلك هناك تعاون ثنائي قائم في مجال انتاج الادوات المنزلية والهادف الى دعم المنتجات المحلية ذات الصلة.

واكد وزير الصناعة الايراني، على ان هذه النشاطات المشتركة تسهم بنحو مؤثر في رفع مستوى التعامل التجاري بين طهران وهافانا.

وفي صعيد اخر، أشار فاطمي امين الى منجزات البلاد عبر تجارة المقايضة رغم الحظر القاسي الراهن، موضحاً ان مؤشر التجارة غير النفطية في ايران، سجل في نهاية العام المنصرم ما يزيد عن 100 مليار دولار، وان الحصة الاكبر من ذلك يعود الى تجارة المقايضة داخل البلاد.

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