وزير الصناعة الإيراني يزور الإمارات وعمان خلال الشهر المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مدير عام الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، قال في تصريح له اليوم الأحد أن رئيس منظمة التنمية التجارية وعددا من ممثلي القطاعين العام والخاص فی إيران سيرافقون وزير الصناعة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولاسيما دول الجوار الجنوبي.

وأضاف أن فاطمي امين سيقوم بزيارة الإمارات في 17 إلى 19 فبراير/شباط القادم؛ يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير، مشيراً إلى أن وزير الصناعة الإيراني سيتفقد خلال زيارته للإمارات معرض إكسبو ويجتمع برجال الأعمال والتجار الإيرانيين في هذا البلد، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين أعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال أعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.

واردف أن وزير الصناعة سيجري على امتداد هذه الزيارة، مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب القطاع الخاص بمخلتف المجالات الاقتصادية والتجارية لدى هذا البلد.

كما أشار بيلتن إلى الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، في 8 إلى 10 فبراير القادم، إلى سلطنة عمان، مبينا أن الوزير فاطمي أمين سيشارك على امتداد هذه الزيارة في اجتماع اللجنة المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلطنة.

وتابع أن وفدا رفيع المستوى من كبار المسؤولين وأصحاب القطاع الخاص الإيراني سيرافق وزير الصناعة في زيارته القادمة إلى مسقط، مضيفاً: "ان الجانبين سيبحثان خلال اجتماع اللجنة المشتركة، في سبل التعاون الثنائي بشتى المجالات الاقتصادية وتاكيد الاستثمارات والتجارة والصناعة والمناجم والنقل الجوي والبحري وتجارة الترانزيت والطاقة والخدمات الفنية والهندسية والسياحة والثقافة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والقنصلي وريادة الأعمال والمجال الصحي بين طهران ومسقط"./انتهى/