آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة مؤكدين أن ممارسات الاحتلال لن تنال من عزيمتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظة قلقيلية، أحيت ذكرى النكبة الـ74، بوقفة صمت حداداً على أرواح الشهداء، كذلك نظمت فعاليات أريحا وقفة لمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة، بمشاركة رجال دين وممثلين عن القوى الوطنية، حيث أكّد المشاركون أن كل إجراءات الاحتلال وممارساته لن تنال من عزيمة وصمود الشعب الفلسطيني.

وتنظم فعاليات النكبة لهذا العام تحت شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين"، الذي يجسد الظلم المزدوج للشعب الفلسطيني الذي يشكّله الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه والمجتمع الدولي بعجزه عن تنفيذ قراراته.

وسيتم تنظيم معرض صور بمشاركة 120 رساماً فلسطينياً لرسم صورة العودة، إضافة إلى فعاليات ووقفات ومسيرات ستنظم على مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي مخيمات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالإضافة إلى وقفات ستنظمها الجاليات الفلسطينية بالتنسيق مع سفارات دولة فلسطين.

وانطلقت حملة إلكترونية في 13 من الشهر الجاري وتستمر حتى تاريخ 17/5، لإرسال رسالة يشرح من خلالها للعالم استمرار النكبة والحق المقدس في العودة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول،إن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية، وأن علم فلسطين سيرفع حتماً على مآذن المسجد الأقصى وكنائس القدس.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً لها يوم أمس السبت أكدت خلاله على ضرورة صب الإهتمام على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى والأساسية للعالم الإسلامي، مشدداً على أن المحاولات الصهيونية العالمية لجعل القضية الفلسطينية طي النسيان محكوم عليها بالفشل.

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