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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٢٨ م

العميد يحيى سريع:

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس تركية الصنع تابعة للعدوان في محافظة حجة

القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس تركية الصنع تابعة للعدوان في محافظة حجة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم السبت، إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي "أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لفت سريع، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إلى أنّ "العملية تمت باستهداف صاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد"، مؤكداً أنّ القوات المسلحة حاضرة وجاهزة للرد على "أي خرق أو اعتداء" من قبل قوى العدوان.

وشدد المتحدث اليمني على أنّ "مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في الـ7 من أيار/مايو إنّ "شعبنا أمام لحظات فارقة في التاريخ فإمّا أن يظهر العدو جديته في الهدنة، أو أن ينكث كما هي عادته".

وأضاف العميد سريع، خلال زيارته لقيادات عسكرية للمرابطين في جبهات الجوبة والبلق، والخطوط الأمامية في مأرب أنّ "تحالف العدوان بدأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب، وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والمكر والخداع والإجرام".

/انتهى/

رمز الخبر 1923923
https://ar.mehrnews.com/news/1923923/

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