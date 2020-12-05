وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن قوى العدوان السعودي باتت في مراحلها الأخيرة بعد تكبدها هزائم متوالية على أيدي الجيش واللجان اليمنية في مختلف الجبهات.

وأضاف سريع أن "القيادة العليا أصدرت قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة إلى جادة الصواب لحقن دماء اليمنيين وتفويت الفرصة على أعداء الوطن بتمزيق النسيج الاجتماعي".

وجدد في لقائه بـ300 عنصر من العائدين، "الدعوة لبقية المقاتلين في صف التحالف السعودي لاستغلال فرصة العودة والاستفادة من قرار العفو العام

وأكد العميد في القوات المسلحة اليمنية أنه "مهما أوغل المحتلون والعملاء في سفك الدماء، فمصيرهم الزوال كأسلافهم الذين أجبروا على الرحيل بفعل المقاومة الوطنية الرافضة للضيم والخنوع للمحتل".

واستهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية الشهر الفائت محطة توزيع لشركة آرامكو في جدة بصاروخ مجنح من نوع "قدس".

وأكد العميد سريع في حينها أن " إصابة الصاروخ كانت دقيقة جداً ".

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