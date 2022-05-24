انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 7 وفيات و 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 37 الفا و536 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى141 الفا و288 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 37 الفا و536 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 61 ألفا و911 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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