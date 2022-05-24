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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:٣٨ م

الصحة الإيرانية:

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 7 وفيات و 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 37 الفا و536 شخصا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 7 وفيات و 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 37 الفا و536 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى141 الفا و288 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 37 الفا و536 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 61 ألفا و911 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1924004
https://ar.mehrnews.com/news/1924004/

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