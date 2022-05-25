تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بفايروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 141 الفا و293 شخصا.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 293 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و230 الفا و882 شخصا.

وعن المتماثلين للشفاء أوضح التقرير ان اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 39 الف و342 شخصا لغاية الآن.

وبما يخص التطعيم أعلنت الوزارة أن 52 مليونا و 90 ألف و424 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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