الامام الخميني قلب موازين القوى وأسس الارضية للظهور المقدس للامام الحجة (عج)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن الامين العام للحركة أصدر بيانا أعرب فيه عن تعازية للأمة الاسلامية و مراجع الدين العظام وكل الثوريين في العالم بمناسبة ذكرى وفاة الامام الخميني (رحمه الله).

ووصف الشيخ أكرم الكعبي، مؤسس الثورة الاسلامية بالرجل العظيم الذي غير أمة وقلب موازين القوى وأسس للظهور المقدس لامامنا وقائمنا الحجة بن الحسن (عج).

وفي الختام أكد على أن الامام الخميني (قدس) أفنى عمره لنصرة الحق ودفع الظلم عن المستضعفين، مخاطبا القائد الفقيد للثورة الاسلامية قائلا: نشهد الله أننا على الدرب ذاته نسير وعلى المنهج ذاته ولنا في مسيرتك المكللة بالعزة والكرامة أسوة حسنة وهذا والله غاية الفخر في الدنيا والاخرة.

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