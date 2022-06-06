لبنان امام تجاوزات الكيان الصهيوني لن تقف مكتوفة الايدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بري في حديث صحفي أنه ليسَ ممكناً تجاهل الخطوات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ومن المفترض حضور الوسيط الأمريكي الى بيروت وإبلاغه أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، وعليه أن يقوم بإجراءات لوقف هذه التجاوزات، باعتباره مسؤولاً عن ملف التفاوض.

وكانت الانظار قد توجهت يوم امس إلى البحر مع مرور سفينة الحفر اليونانية إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان والكيان الصهيوني، في خطوة اعتبرت استفزازية من قبل العدو، ما استدعى مواقف من رئيسي الجمهورية والحكومة في بيروت تؤكد على أن الخطوة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، على أن الأمور مرهونة بمدى التدخل الأمريكي الذي يلعب دور الوسيط في المفاوضات على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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