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٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٠٩ م

رئيس مجلس النواب اللبناني:

لبنان امام تجاوزات الكيان الصهيوني لن تقف مكتوفة الايدي

لبنان امام تجاوزات الكيان الصهيوني لن تقف مكتوفة الايدي

نبّه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى أنه إذا لم يتجاوب الوسيط الامريكي "اموس هوكشتين" أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بري في حديث صحفي أنه ليسَ ممكناً تجاهل الخطوات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ومن المفترض حضور الوسيط الأمريكي الى بيروت وإبلاغه أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، وعليه أن يقوم بإجراءات لوقف هذه التجاوزات، باعتباره مسؤولاً عن ملف التفاوض.

وكانت الانظار قد توجهت يوم امس إلى البحر مع مرور سفينة الحفر اليونانية إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان والكيان الصهيوني، في خطوة اعتبرت استفزازية من قبل العدو، ما استدعى مواقف من رئيسي الجمهورية والحكومة في بيروت تؤكد على أن الخطوة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، على أن الأمور مرهونة بمدى التدخل الأمريكي الذي يلعب دور الوسيط في المفاوضات على ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924323
https://ar.mehrnews.com/news/1924323/

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