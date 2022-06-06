الليرة التركية تتراجع مقابل الدولار وتسجّل خسارة سنوية بنسبة 20%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلةً 16.56 للدولار. وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 كانون الأول/ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر العام 2021.

وهبطت الليرة 44% العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية، فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وارتفع معدّل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً في أيار/مايو، إذ سجّل 73,5% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وأدت المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلى توجيه انتقادات لسياسة الرئيس رجب طيب إردوغان الاقتصادية المتمثلة في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار. ورفض البنك المركزي مرة أخرى الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي وأبقاه عند 14%.

وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي. وقفزت أسعار النقل بنسبة 107,6% في أيار/مايو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 91,6%، فيما تسببت شائعات عن تدخل عسكري في شمال سوريا بانخفاض قيمة الليرة التركية التي وصلت إلى نحو 16,5 أمام الدولار يوم الجمعة الماضي.

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