اقامة اجتماع" الخطوات الواعدة لفرص التجارة بين إيران والهند" في حيدرآباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم عقد اجتماع للفرص الواعدة لتنمية التجارة بين إيران والهند بحضور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في حيدر أباد بالهند.

وحضر أمير عبد اللهيان اجتماعًا حول "الخطوات الواعدة لتنمية الفرص التجارية بين إيران والهند" استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا الهندية والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في حيدر أباد بالهند مساء يوم الجمعة.

وأشار أمير عبد اللهيان خلال الاجتماع إلى اجتماعاته البناءة مع المسؤولين الهنود وتركيز الحكومة الهندية بشكل خاص على توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد على الأصول التاريخية والثقافية القيمة بين البلدي ، وأشار إلى وجود اقتصاد مكمل بين إيران والهند كأسباب أخرى يمكن أن تساعد في تعزيز العلاقات وتحسينها.

كما أكد وزير خارجيتنا على الدور الثقافي والتاريخي لـ "حيدر أباد" في الهند في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

كما أعرب رجال الأعمال والمسؤولون الحكوميون في الاجتماع عن آرائهم حول العلاقات الثنائية.

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