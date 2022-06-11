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١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٣٦ م

الهند... قتيلان وأكثر من 130 معتقلا خلال احتجاجات في البلاد

الهند... قتيلان وأكثر من 130 معتقلا خلال احتجاجات في البلاد

أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت، عن مقتل متظاهرين اثنين واعتقال أكثر من 130 آخرين خلال مظاهرات في الشوارع اندلعت بعد تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكم عن النبي محمد(ص).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتاح الغضب العالم الإسلامي منذ الأسبوع الماضي، عندما علقت متحدثة باسم حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على العلاقة بين النبي وزوجته الصغرى في برنامج مناظرة تلفزيونية.

وخرج المسلمون إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة بأعداد كبيرة في أنحاء الهند والدول المجاورة للتنديد بهذه التصريحات، وأطلقت الشرطة النار على حشد في مدينة رانتشي بشرق الهند.

وصرح ضابط شرطة من مدينة رانشي بشرق البلاد بأن "الشرطة أجبرت على فتح النار لتفريق المتظاهرين.. مما أدى إلى مقتل اثنين".

وقال الضباط إن الحشد تحدى أوامرهم بعدم السير من المسجد إلى سوق، وألقوا الزجاجات المكسورة والحجارة عندما حاولت الشرطة تفريق المسيرة بالهراوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1924441
https://ar.mehrnews.com/news/1924441/

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