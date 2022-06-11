الهند... قتيلان وأكثر من 130 معتقلا خلال احتجاجات في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتاح الغضب العالم الإسلامي منذ الأسبوع الماضي، عندما علقت متحدثة باسم حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على العلاقة بين النبي وزوجته الصغرى في برنامج مناظرة تلفزيونية.

وخرج المسلمون إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة بأعداد كبيرة في أنحاء الهند والدول المجاورة للتنديد بهذه التصريحات، وأطلقت الشرطة النار على حشد في مدينة رانتشي بشرق الهند.

وصرح ضابط شرطة من مدينة رانشي بشرق البلاد بأن "الشرطة أجبرت على فتح النار لتفريق المتظاهرين.. مما أدى إلى مقتل اثنين".

وقال الضباط إن الحشد تحدى أوامرهم بعدم السير من المسجد إلى سوق، وألقوا الزجاجات المكسورة والحجارة عندما حاولت الشرطة تفريق المسيرة بالهراوات.

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