إيران تشارك في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر أحمد نادري رئيس المجموعة مع وفد ايراني في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر.

في هذا الاجتماع، سيناقش ممثلو الدول المشاركة في المؤتمر الإجراءات والجهود التي تبذلها البرلمانات والممثلين في مجال مكافحة تغير المناخ.

وشعار هذه الدورة هو "العمل العالمي المشترك للممثلين الشباب ضد تغير المناخ" وسيعقد هذا الاجتماع الذي يستمر يومين في أربع حلقات لمناقشة الموضوعات الخاصة.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها دور المندوبين في إعداد الميزانية والرصد الدقيق من أجل الامتثال لمبادئ مكافحة تغير المناخ، الأمر الذي يتطلب إنشاء شبكة عالمية غير مرئية بين المندوبين في صياغة التشريعات التي تعزز السلام والهدوء والأمن للجميع المجتمعات سواء كانت متطورة أو نامية.

وناقش المندوبون قضايا مثل العقوبات الاقتصادية من جانب واحد وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية في العالم، والتي أدت إلى عدم امتثال الحكومات لإجراءات مكافحة تغير المناخ.

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