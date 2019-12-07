ایران تشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للصم في ايطاليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المؤتمر سينعقد خلال الاثنين و الثلاثاء في الاسبوع الحالی بروما بمشاركة ايران ودول اخرى.
جدير بالذكر ان الاتحاد العالمي للصم هو واحد من أقدم المنظمات الدولية لذوي الإعاقة في العالم./انتهى/
شارك رئيس الاتحاد الايراني للصم مهران تيشه كران في المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للصم (WFD) في ايطاليا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المؤتمر سينعقد خلال الاثنين و الثلاثاء في الاسبوع الحالی بروما بمشاركة ايران ودول اخرى.
جدير بالذكر ان الاتحاد العالمي للصم هو واحد من أقدم المنظمات الدولية لذوي الإعاقة في العالم./انتهى/
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