  1. الرياضة
٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦

ایران تشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للصم في ايطاليا

ایران تشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للصم في ايطاليا

شارك رئيس الاتحاد الايراني للصم مهران تيشه كران في المؤتمر العالمي للاتحاد العالمي للصم (WFD) في ايطاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المؤتمر سينعقد خلال الاثنين و الثلاثاء في الاسبوع الحالی  بروما بمشاركة ايران ودول اخرى.

جدير بالذكر ان الاتحاد العالمي للصم هو واحد من أقدم المنظمات الدولية لذوي الإعاقة في العالم./انتهى/

رمز الخبر 1899840

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