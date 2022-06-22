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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:٤٥ ص

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افغانستان ... عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد

افغانستان ... عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد

أسفر زلزال ضرب إقليم بكتيكا في أفغانستان عن مقتل 920 شخص وإصابة 620، وفق ما ذكرت شبكة "طلوع نيوز" الإخبارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وصرح مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

افغانستان ... عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد

وقالتْ هيئةُ المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزالَ وقعَ على بُعْدِ اربعةٍ وأربعين كيلومتراً من مدينة خوست جنوبَ شرقي أفغانستان، وعلى عمقِ واحدٍ وخمسين كيلومتراً.

وقالَ مركزُ رصدِ الزلازل الأوروبي المتوسطي إنّ الهِزةَ شعرَ بها ملايينُ الأشخاص في باكستان وأفغانستان والهند على امتدادِ خمسِمئةِ كيلومترٍ تقريباً.

افغانستان ... عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد

يتبع..

رمز الخبر 1924708
https://ar.mehrnews.com/news/1924708/

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