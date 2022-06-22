افغانستان ... عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا جنوب شرقي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وصرح مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وقالتْ هيئةُ المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزالَ وقعَ على بُعْدِ اربعةٍ وأربعين كيلومتراً من مدينة خوست جنوبَ شرقي أفغانستان، وعلى عمقِ واحدٍ وخمسين كيلومتراً.

وقالَ مركزُ رصدِ الزلازل الأوروبي المتوسطي إنّ الهِزةَ شعرَ بها ملايينُ الأشخاص في باكستان وأفغانستان والهند على امتدادِ خمسِمئةِ كيلومترٍ تقريباً.

يتبع..