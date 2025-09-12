  1. إيران
١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٦:٠٨ م

ايران ترسل الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية لمتضرري زلزال أفغانستان

أعلنت السفارة الإيرانية في كابل أنه تم تسليم الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال في شرق أفغانستان، ليصل إجمالي المساعدات الإيرانية لهذا البلد حتى الآن إلى220 طنًا من الارز والمواد الاساسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الإيرانية في كابل اعلنت أن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أرسلت الدفعة الرابعة من مساعداتها الإنسانية لمتضرري الزلزال في شرق أفغانستان. وهذه الدفعة تشمل 22 طنًا من الأرز ومواد أساسية أخرى مثل الخيام، المعلبات، أواني الطهي، مستلزمات النظافة والبطانيات.

ووفقًا للتقارير، فقد وصل إجمالي المساعدات الإنسانية الإيرانية لمتضرري الزلزال في شرق أفغانستان حتى الآن إلى 220 طنًا.

سبق أن قال عليرضا مرحمتي، القنصل العام الإيراني في هرات، مؤكدًا على أهمية هذه المساعدات: "إن الشعب والحكومة في إيران يعتبران نفسيهما شريكين في حزن الشعب الأفغاني، وهذا الإجراء هو تجسيد حقيقي للأخلاق الإسلامية ونموذج للوحدة بين الأمم المسلمة."

ومنذ بداية وقوع الزلازل المميتة في شرق أفغانستان، أرسلت إيران مساعدات إنسانية واسعة النطاق تشمل مواد غذائية، مستلزمات صحية وملابس للمتضررين. هذه المساعدات هي جزء من التعاون المستمر لإيران مع أفغانستان وتظهر التضامن والعلاقات الأخوية بين البلدين.

وقد هز زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر شرق أفغانستان قبل ايام، ما أسفر عن مقتل 2205 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 3500 شخص. وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الخسائر البشرية والتدمير في ولاية كونار.

