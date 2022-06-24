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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:١٤ ص

وسط مواجهات مع الشبان؛

جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية في جنين

جيش الاحتلال يقتحم بلدة قباطية في جنين

اقتحم جيش الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بأن قوات عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان في البلدة.

وأوضحت المصادر، بأن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة برشقها بالحجارة والعبواتا المتفجرة محلية الصنع.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الشبان خلال الواجهات.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها وقراها بشكل شبه يومي، حيث تسعى في كثير من الأحيان لاغتيال مقاومين، أو اعتقال البعض الأخر، فيما يتصدى مقاومو "كتيبة جنين"وشبان المخيم لهذه القوات من الاشتباكات المسلحة ما يوقع في كثير من الأحيان إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1924746
https://ar.mehrnews.com/news/1924746/

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