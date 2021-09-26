شهداء وجرحى اثر اقتحامات لقوات الاحتلال في القدس المحتلة و جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قوات الاحتلال حاصرت منزلاً زراعياً في منطقة خلة العين بقرية بيت عنان، واطلقت النار والقذائف، باتجاه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا كاملًا على المنطقة المذكورة، ومنعت المواطنين من الاقتراب، فيما شوهدت طائرات بدون طيار تحلق في سماء المنطقة وسط عمليات تمشيط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شابين من بلدة برقين بمحافظة شمال الضفة الغربية خلال المواجهات أندلعت فجر اليوم الأحد في البلدة، بالإضافة إلى إصابة خمسة شبان أخرين بالرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبن سينا الحكومي بمدينة جنين أن الشاب وصل إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث أصيب بالرصاص الحي في أسفل الظهر، مما تسبب في نزيف حاد وتمزق بالأوعية الدموية و الشرايين.

وبحسب مصادر محلية فإن الشهيد هو أمجد صبح من بلدة برقين.

أصيب ثلاثة شبان واعتقل آخر في أعقاب اندلاع مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان شمال غرب جنين.

أكدت المصادر الفلسطينية أن الشاب إسلام أيمن عابد (26 عامًا)، أصيب بعيار ناري في الساق، فيما اعتقل الشاب أحمد عدنان عابد (30 عامًا)، من قبل قوات الاحتلال.

كما حاصرت قوات الاحتلال الشاب أحمد عمر مصطفى صلاح (٢٥ عاماً) أثناء تواجده داخل مركبته في محطة النفاع للمحروقات في المدينة، وانتزعته تحت تهديد السلاح من سيارته ونقلته لجهة مجهولة، علماً أن الشاب من بلدة يعبد وهو من سكان مخيم جنين.

اعتقال ثمانية مواطنين في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين بالضفة المحتلة

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء أبو الرب، وأحمد عابد، ومحمد السعدي وأحمد أبو ارميلة من جنين.

واعتقلت القوات من بلدة بيت فجار ببيت لحم ثلاثة مواطنين وهم: قصي ديرية، ومحمد ثوابتة ومحمد ديرية.

ومن الخليل، جرى اعتقال فرج الزرو.

المتحدث باسم سرايا القدس: مقاتلونا الأبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين وأوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو

أكد أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد أن المقاتلين الأبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين بالضفة المحتلة.

وقال أبو حمزة في تغريدة له : مقاتلونا الأبطال تصدوا ببسالة للتوغل في جنين وخاضوا اشتباكاً بطولياً مع قوات الاحتلال وأوقعوا إصابات محققة في صفوف العدو.

وكانت الحركة قد نعت كوكبة الشهداء الأبرار، الذين ارتقوا خلال اشتباكهم وتصديهم لقوات الاحتلال التي اجتاحت قرى القدس وجنين، والذين كان من بينهم الأخ المقاتل في سرايا القدس، أسامة ياسر صبح من بلدة برقين الذي استشهد وهو يقاتل على أرض برقين الباسلة، والمجاهدين الأبطال الذين استشهدوا في قرية بدّو غرب القدس الشهيد/ أحمد زهران ، والشهيد محمود حميدان، والشهيد زكريا بدوان.

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