باقري يلتقي مورا في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المحادثات حول رفع العقوبات واحياء الاتفاق النووي قد بدأت اليوم الثلاثاء، وذلك خلال اجتماع كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية في المحادثات النووية، علي باقر كني، بكبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في الدوحة.

ووصول كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري الى الدوحة صباح اليوم لاستمرار محادثات رفع العقوبات ضد إيران.

وتم الاتفاق على عقد هذه المفاوضات بعد الزيارة التي قام بها مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، الى طهران مؤخرا حيث اعلن من العاصمة الايرانية ان ايران واميركا وافقتا على استئناف المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قد صرح بعد لقائه بوريل ان ايران مستعدة لاستئناف مفاوصات الغاء الحظر في فيينا خلال الايام القادمة؛ مؤكدا على ان الحكومة الايرانية تولي اهمية لمصالح شعبها.

/انتهى/